Il Coro dei Piccoli Cantori accende il focolare in Piazza della Scala

Sabato 13 dicembre alle ore 17.00, Piazza della Scala si trasformerà in un luogo di calore condiviso grazie all’esibizione del Coro dei Piccoli Cantori di Milano. L’occasione celebra Lumen Your Christmas, l’installazione urbana realizzata da La Nordica-Extraflame che porta nel cuore della città un’idea rinnovata di focolare: uno spazio di luce, vicinanza e pausa, pensato per la città e per chi la vive.

Una nuova fiamma urbana

Alla base del grande abete illuminato prende vita Lumen, la nuova fiamma urbana: un camino elettrico di design che richiama il gesto antico del ritrovarsi attorno al fuoco, riportandolo in una dimensione metropolitana, accessibile e sostenibile. Con quasi 60 anni di esperienza nei camini tradizionali, La NordicaExtraflame reinterpreta quell’atmosfera unica in una soluzione ideale anche per le case del centro città. Lumen porta a Milano la magia del camino con luce, calore e un’estetica essenziale. L’installazione natalizia celebra l’eleganza della semplicità: a volte basta un albero che brilla, un camino e il tempo di lasciarsi avvolgere da questa atmosfera per ritrovare la magia autentica del Natale. È questo il senso di “The Luxury of Missing Out”: un invito a riscoprire il valore delle atmosfere intime nel cuore della città, anche grazie alle voci dei Piccoli Cantori di Milano, che il 13 dicembre renderanno l’esperienza ancora più speciale.