Grammy Awards 2021: annunciata la data delle nomination

Grammy Awards: l'edizione 2020

Il 26 gennaio 2020 il palco dello Staples Center di Los Angeles ha ospitato Alicia Keys alla conduzione della sessantaduesima edizione dei Grammy Awards che ha visto tra i favoriti Lizzo, presentatasi ai nastri di partenza con ben otto nomination, dietro di lei Billie Eilish e Lil Nas X con sei candidature a testa.

La voce di Bad Guy (FOTO) ha dominato la serata trionfando nelle quattro principali categorie diventando così la persona più giovane a riuscire in tale impresa e la seconda in assoluto, questi gli ambiti trofei conquistati: Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year e Best New Artist.