Cialde, il nuovo singolo degli Zero Assoluto scritto da Colapesce

Gli Zero Assoluto tornano con il nuovo singolo “Cialde”. Dopo un lungo periodo di inattività, il duo era ritornato sulle scene quest’estate con “Fuori Noi”, canzone che vede la partecipazione di Gazzelle. Ora il secondo singolo, scritto da Colapesce e che fotografa la bellezza del quotidiano: prendere il caffè al mattino con la cucina in disordine, progettare un viaggio, condividere la notte. Così come avvenuto per “Fuori Noi”, anche per il nuovo singolo “Cialde”, sono stati tanti gli indizi lasciati sui social per attirare l’attenzione dei fans. Nelle ultime settimane Matteo e Thomas hanno pubblicato la cover del singolo che vede protagonisti le due web-star Elisa Mainoo e Diego Lazzari. In tanti hanno subito ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due, un mistero che forse il video di “Cialde” potrà risolvere.