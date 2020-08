Zero Assoluto, pubblicato Fuori noi feat. Gazzelle

A quattro anni di distanza dalla loro ultima pubblicazione, l’album “Di me e di te” del 2016, gli Zero Assoluto tornano con un nuovo singolo in collaborazione con il cantautore Gazzelle. La canzone “Fuori noi” è stata annunciata sui social a metà luglio e ora vede la luce dopo una lunga pausa. Il duo festeggia così i 25 anni di carriera e al momento dell’uscita della canzone ha lasciato un messaggio ai propri fan: “Abbiamo scritto senza farci troppe domande, senza orpelli e senza alcun tipo di scadenze o obblighi. Abbiamo scritto insieme perché ci andava, perché Flavio ha un dono naturale nel comporre e perché ci veniva naturale farlo insieme. Abbiamo scritto canzoni, fumato sigarette, bevuto tanto e ci siamo raccontati chi siamo. È solo l’inizio!”.