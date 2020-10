Elisa, l'incasso del tour a musicisti e crew "Una cosa utile e giusta"

La cantautrice conclude il suo tour e annuncia di aver devoluto tutto a crew e musicisti così come fatto dall’agenzia e dal suo management

Si è concluso con un doppio concerto a Udine, ovviamente sold out, il tour di Elisa. La cantautrice ha chiuso con un doppio evento nello stesso giorno per consentire a tutti coloro che avevano acquistato il biglietto di poter assistere allo spettacolo nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Un grande successo che chiude una serie di date sold out in giro per l’Italia iniziata il 15 settembre a Caserta e chiusa appunto il 10 ottobre con il doppio show a Udine. Al termine di questo “piccolo e inaspettato tour” come descritto dalla stessa cantautrice sui social, Elisa ha annunciato la sua scelta di destinare tutto il compenso a musicisti e crew. “Ringrazio la mia agenzia live F&P e Ferdinando Salzano e il mio management Stefano Settepani per aver rinunciato insieme a me a percepire un compenso economico. Tutto il ricavato è andato a musicisti e crew, che sono stati pagati il doppio, simulando un tour di una durata un po' più lunga e con un guadagno quindi più cospicuo”, queste le parole di Elisa su Instagram.

Il messaggio di Elisa e l’appello ad usare realismo e trasparenza approfondimento Le 10 canzoni più famose di Elisa Un lungo messaggio per dare sostegno ad un settore che, a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ha subito notevoli problemi. “La mia ricompensa è quella di sapere di aver fatto una cosa utile e a mio parere giusta” ha sottolineato l’artista che poi ha analizzato la situazione attuale suggerendo di “lavorare tra cittadini e governo alla formazione di un database preciso e dettagliato per regolarizzare tutte le professioni e le categorie del settore dello spettacolo, nella trasparenza più totale, per poter gestire al meglio anche tutti i fondi di emergenza. Fondi che per fare davvero la differenza, a mio parere dovrebbero avere una cadenza mensile, come degli stipendi”. L’idea di Elisa sarebbe quella di trovare una formula per distribuire fondi in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno o degli anni precedenti e infine spera in realismo e trasparenza per combattere la crisi. “Non si dovrebbe fare finta di niente. Abbiamo un problema – prosegue l’artista - Ci sono molti modi per risolverlo tranne il negare che esista nella sua complessità”.