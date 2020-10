Gorillaz, è uscito il video del brano The Pink Phantom con Elton John

Nel nuovo album della band di Damon Albarn c'è anche un brano insieme al musicista britannico e al rapper. Nel video Elton John è stato trasformato per l’occasione in cartone animato al fianco di 2D e compagni

È uscito “The Pink Phantom” nuovo video, e nuovo singolo, della serie Song Machine dei Gorillaz che finirà nell’album "Song Machine, Season One: Strange Timez", in uscita il 23 ottobre. Insieme alla band britannica ci sono anche 6LACK e Elton John (Elton John a Capri: la polemica sulla mascherina, ma arriva una smentita), che nel videoclip è stato rappresentato in versione animata.