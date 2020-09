"Unseen", concerti in streaming per la ricerca contro il cancro

Alcuni tra i più importanti artisti internazionali metteranno a disposizione una serie di concerti inediti per “Unseen”, evento che ha lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. L’iniziativa nasce per sopperire all’assenza del concerto previsto come da tradizione ogni anno ma che a causa dell’emergenza sanitaria non può essere organizzato. La Teenage Cancer Trust ha deciso così di proporre una fitta programmazione che inizierà l’8 ottobre e si concludere il 18. Tutti i concerti sono trasmessi gratuitamente su YouTube con la possibilità per gli utenti di effettuare donazioni per la ricerca contro il cancro. Gli spettacoli di solito raccolgono 1 milione di sterline all'anno, ma Teenage Cancer Trust rischia di perdere fondi per 5 milioni di sterline a causa di eventi cancellati dal coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Il calendario di “Unseen” con i concerti di Ed Sheeran, Muse e Noel Gallagher

Si tratta della 20esima edizione di Unseen, di solito in programma a marzo ma che quest’anno è stata spostata per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Roger Daltrey, voce degli Who ed organizzatore dell’evento, ha dichiarato: “So che i tempi sono duri per tutti, ma se tutti donassero il prezzo di una tazza di caffè, sarebbe sufficiente. Tengo le dita incrociate che gli spettatori si rendano conto che donare è incredibilmente necessario. È l'unico modo per gli enti di beneficenza come il nostro di aumentare le entrate”. Tutti i concerti sono stati registrati alla Royal Albert Hall di Londra ed è prevista anche un’asta di oggetti di culto di numerosi artisti. Questo il calendario con tutta la programmazione dei concerti: