One Republic, pubblicato il nuovo brano Wild Life

Gli One Republic hanno pubblicato il loro nuovo singolo " Wild Life ", che farà parte della colonna sonora del film originale Disney+ “ Clouds ”, diretto da Justin Baldoni e Wayfarer Studios. Ispirato ad una storia vera, la pellicola racconta la storia di Zach Sobiech, un musicista di 17 anni, e Sammy Brown, il suo migliore amico e stretto collaboratore per la stesura delle canzoni. I due sono in missione per ottenere il massimo da ogni giorno che vivranno. A Zach è stato infatti diagnosticato il cancro alle ossa, l'osteosarcoma, e solo un anno di vita. Al duo viene offerto un contratto discografico e così Zach intraprende un viaggio indimenticabile con il sostegno del suo migliore amico, i genitori e l'amore della sua vita. Il film è tratto dal libro scritto dalla madre e intitolato “ Fly a Little Higher: How God Answered a Mom’s Small Prayer in a Big Way ” (“Vola un po’ più in alto: come Dio rispose ad una piccola preghiera di una mamma in un grande modo”). La donna aveva invitato il figlio a scrivere lettere di commiato ai suoi amici e parenti ma il ragazzo decise di tramutare la scrittura in canzoni.

Scritta da Ryan Tedder degli OneRepublic , vincitore di un Grammy Award, e Brent Kutzle insieme al collaboratore John Nathaniel, "Wild Life" esplora il tema centrale del film. Tedder passa dal cantare di sentimenti di impotenza e disorientamento alla dichiarazione: "La vita è ciò che accade quando fai progetti, tuffati o fai un passo avanti, ma per favore non restare fermo in piedi". " Wild Life " farà parte del prossimo album degli One Republic intitolato “Human”, posticipato a causa della pandemia COVID in corso ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). In merito all’album il frontman ha dichiarato: “‘ Human ’ sta ricalibrando tutto. Abbiamo smesso di promuovere l’ultimo album e abbiamo staccato la spina. Non avevo il compito di fare nulla per questo. Rappresenta noi, siamo tornati indietro a quello che era il suono originale: orchestrale ed emotivo”.

Il testo di “Wild Life”

I’m staring at the sudden waterfalls

Tears that don’t make sense to me at all

This life’s what happens when you’re making plans

Don’t know what happens next or where I stand

Wanna live this wild life, wild, every day, woo

Wanna say the things people never say, woo

I’ll take all the love and all the pain, yeah

Wanna live this wild life, wild, today

Oh, woo-ooh, woo-ooh

Give me all your love and all your pain

Gon’ live this wild life, wild, today

I’m staring at these fading signs ahead

But all these times just fill me up with dread

But life’s what happens when you’re making plans, woo

Dive or step right in, but please don’t stand, oh

Wanna live this wild life, wild, every day, woo

Wanna say the things people never say, woo

I’ll take all the love and all the pain, yeah

Wanna live this wild life, wild, today

Oh, woo-ooh, woo-ooh

Give me all your love and all your pain

Gon’ live this wild life, wild, today