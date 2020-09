E la vita l’è bela, la raccolta definitiva di Cochi e Renato

Il 25 settembre esce “E la vita l’è bela”, raccolta definitiva della coppia artista Cochi e Renato, in versione rimasterizzata. Uno splendido regalo per tutti i fan del duo. Un cofanetto che contiene ben 4 cd, al cui interno è racchiuso l’intero repertorio discografico dei comici meneghini. Un pezzo di storia dell’epoca d’oro dell’intrattenimento nostrano.

“E la vita l’è bela” vanta tre dischi registrati in studio, risalenti al periodo 1973-1977. Si tratta de “Il poeta e il contadino”, “E la vita, la vita” e “Libe-libe-là”. A questi si aggiunge un quarto disco, “Le canzoni intelligenti”. Al suo interno vi sono remix e rarità della coppia. Il totale supera quota 40 brani rimasterizzati, al fine di migliorare la pulizia del suono.

Chi sono Cochi e Renato

Il duo comico Cochi e Renato è composto da Aurelio Ponzoni e Renato Pozzetto. La coppia si è formata negli anni Sessanta e a scoprirli fu Enzo Jannacci. Con quest’ultimo sono stati scritti molti brani a sei mani, per poi prendere il volo e affermarsi nel mondo del cabaret italiano, muovendo i primi passi presso il celebre Derby di Milano.

La comicità che portavano in scena era ben lontana dalla tradizione in voga. Per questo riuscirono ben presto a raggiungere la notorietà a livello nazionale. Idee surreali e originali, le loro, che ebbero un enorme successo anche in televisione. Fecero il loro esordio sul piccolo schermo sul finire degli anni Sessanta, grazie a Enrico Vaime e Maurizio Costanzo.

E la vita l’è bela, la tracklist

Il poeta e il contadino:

Canzone intelligente

La cosa

Gli indiani

Siamo ancora in tempo

La gallina

A me mi piace il mare

Il reduce

Il piantatore di pellame

El porompompero

Come porti i capelli bella bionda

E la vita, la vita:

La solita predica

E gira il mondo

E la vita la vita

Supermarket

Mamma vado a Voghera

O’ mangià el pes

La tanghera

Il bonzo

Libe-libe-là:

Libe-libe-là

L’inquilino

Il pino

Sturmtruppen

Generale Pizza

Cos'è la vita

Stella stellina

La moto

A Lourdes

…Le canzoni intelligenti:

Nebbia in Valpadana

Come porti i capelli bella bionda

A me mi piace il mare

Il reduce

Lìbe-lìbe-là

La cosa

L'inquilino

Silvano

La moto

Cesarini

L'ombrellaio

Rarità (Dai 45 giri del 1975 e 1978):