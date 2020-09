Biagio Antonacci, è uscito il video del singolo L’amore muore

“L’amore muore” tratto dall’album “Chiaramente visibili dallo spazio”

“L’amore muore” racconta che l’amore non è detenzione, non è una destinazione, non è abuso ma soprattutto, non è mancanza di idee. Un brano che spicca tra quelli inseriti in “Chiaramente visibili dallo spazio”, ultimo album pubblicato da Biagio Antonacci che si è occupato anche della produzione e degli arrangiamenti accanto a Taketo Gohara e Placido Salamone. Uscito a novembre 2019 è stato anticipato dal singolo “Ci siamo capiti male”, mentre prima di “L’amore muore” sono stati estratti i singoli “Ti saprò aspettare” e “Per farti felice”. Per la promozione dell’album, Biagio Antonacci ha scelto di esibirsi in un’atmosfera decisamente intima scegliendo un tour stanziale al Teatro Carcano di Milano. Un cambio drastico rispetto al tour negli stadi della scorsa estate insieme a Laura Pausini. Nel 2021, dopo il rinvio a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), Biagio Antonacci sarà assoluto protagonista di 20 date in teatro.

Il tour al Teatro Carcano di Milano

Biagio Antonacci canterà i suoi più grandi successi in carriera e le nuove canzoni tratte dall’album “Chiaramente visibili dallo spazio” accompagnandosi solo con gli strumenti con cui li ha composti. Il tour partirà il 28 settembre 2021. Queste le date in programma: