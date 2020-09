Biagio Antonacci, il singolo L'Amore Muore poi il tour stanziale

In L'Amore Muore, così come tra le righe dell’intero disco, è un continuo domandarsi e una continua ricerca che alterna al racconto di sé, uno sguardo sulle relazioni, sulle vite degli altri e sul mondo esterno. Ascoltando il brano è facile ritrovarsi catturati dalla descrizione preoccupata di quanto ci circonda, da quell’ “uomo senza più una cura” che materializza, davanti ai nostri occhi, un orizzonte sempre più basso e vite sempre più alla deriva. Figlio di un nuovo passaggio di tempo, sia sul fronte dei testi che della realizzazione musicale, il brano porta la firma di musicisti eccezionali come il percussionista brasiliano Mauro Refosco (David Byrne, Red Hot Chili Peppers), il bassista Spencer Zahn (Charlie Haden, Kimbra), il chitarrista Placido Salamone e lo stesso Taketo Gohara che ha prodotto, insieme ad Antonacci e Salamone, l’intero album. Per il suo ultimo album l'artista non ha optato per un tradizionale tour ma, a partire dal 28 settembre 2021, lo vedremo al Teatro Carcano di Milano esibirsi da solo e unicamente con gli strumenti musicali con i quali, durante la sua strepitosa carriera di raffinato autore e di intenso interprete, ha scritto tutti i suoi più grandi successi.

Un'esperienza inedita e imperdibile che permetterà di conoscere il cantautore in una veste nuova, in un’atmosfera inedita che permetterà di apprezzare le sue canzoni più note spogliate da ogni ornamento, così come sono state concepite.

28 SETTEMBRE 2021 MILANO – TEATRO CARCANO * recupero del 29 settembre 2020

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le date corrispondenti.

