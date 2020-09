Dave Grohl ha scritto una canzone per Nandi Bushell

Dave Grohl è stato sfidato alla batteria da Nandi Bushell, una ragazzina di dieci anni che sta dimostrando di avere delle doti davvero innate e che è un autentico prodigio del rock. Dopo un avvincente confronto online con lo strumento circa un mese fa, l’ex batterista dei Nirvana ha scritto un pezzo per la sua giovane rivale e ha rilanciato il duello. La piccola si era imposta nel primo round, ma ora la rivincita è tutta da vivere e Nandi è davvero molto contenta di avere ricevuto un testo inedito dal suo idolo.

Il frontman dei Foo Fighters ha scritto sui profili social della band: “Ok, Nandi, hai vinto, ma ho una cosa per te per il secondo round” e poi ha suonato un tema musicale “creato su due piedi”. L’esecuzione prevede l’utilizzo di batteria, basso e chitarra, accompagnato dai cori delle Grohlettes (le sue figlie). Il pezzo è creato proprio per Nandi (il suo nome viene ripetuto molteplici volte) e nel testo si recita: “Ha la forza, ha l’anima, salverà il mondo col rock’n’roll. Tutti sanno che Nandi è la Regina del rock and roll. Nandi, la miglior batterista del mondo, supereroina numero uno. Ha la potenza, ha il suono, Nandi alla batteria fa girare il mondo. Sa suonare Everlong ma può suonare qualsiasi cosa”. Naturalmente la bimba prodigio ha accettato la sfida e su Instagram ha annunciato: “Mr. Grohl ha scritto una canzone su di me, non ci posso credere”.