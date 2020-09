Luciano Ligabue presenta il singolo La ragazza dei tuoi sogni

Sabato 12 settembre sarebbe stata una giornata memorabile per tutti i fan di Luciano Ligabue: se non ci fosse stata la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), infatti, il cantante si sarebbe esibito proprio domani a Campovolo per festeggiare i 30 anni di carriera. Nella neonata RCF Arena, realizzata proprio dove nel 2005 si riunirono oltre 165.000 persone per un concerto del Liga, sarebbe andato in scena un evento di grandissima portata che avrebbe richiamato migliaia di persone.

Il cantautore ha dovuto rinviare il progetto al 19 giugno 2021, ma non ha lasciato a digiuno i suoi sostenitori e ha infatti deciso di lanciare il suo nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni”. Il brano, il cui video è stato diretto da Younuts! ed è stato prodotto da Marco Salom per CrossMediaFilm, è stato presentato ieri sera proprio tra i prati deserti della RCF Arena di Campovolo (ora con una capienza di 100.000 posti e una pendenza del 5% per garantire un’acustica e una visione ottimali), in un mini-show trasmesso subito dopo il Tg1 delle 20.00.

Il Liga ha annunciato così la sua nuova fatica artistica: "Siamo qui, dove avremmo dovuto tenere la festa per i nostri trent'anni questo week end. Non abbiamo potuto farla, la faremo l'anno prossimo. Ma volevo quanto meno in questo posto farvi ascoltare la mia nuova canzone".