Margherita Vicario, tra un concerto e l'altro vola a Venezia 2020

Nell’inarrestabile vita artistica di Margherita Vicario, cinema e musica si affiancano costantemente senza soluzione di continuità: mentre proseguono gli appuntamenti musicali della sua lunga estate live, l’artista è pronta a sbarcare al Lido di Venezia. Il suo brano inedito The wisest man on earth fa parte infatti della colonna sonora del film-documentario The Rossellini’s: la pellicola - racconto della saga familiare dei Rossellini a partire dal nonno Roberto - chiuderà la Settimana Internazionale della Critica a Venezia nella giornata di venerdì 11 settembre. È anche il momento per Margherita di tornare sugli schermi televisivi: questa sera al debutto la seconda stagione della fiction Nero a metà, dove interpreta il ruolo della Sovrintendente Cinzia Repola, affiancando nel cast il protagonista Claudio Amendola.

Parallelamente a quella cinematografica e televisiva, Margherita trova sul palco la sua dimensione più energica e naturale, come ha potuto dimostrare durante la performance della scorsa domenica a Heroes, il grande evento live in streaming a sostegno dei lavoratori dello spettacolo: all'Arena di Verona ha interpretato tre dei suoi successi, Mandela, Giubbottino e il suo nuovo singolo Piña Colada. Proprio in occasione di Heroes si è cimentata inoltre nel ruolo di host nella Creator's Room.