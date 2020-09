Billie Eilish sta godendo di un successo enorme grazie a “My Future”, il suo ultimo singolo uscito lo scorso 30 luglio ed eseguito anche durante la convention democratica. La cantante, capace di conquistare ben 34 riconoscimenti nel 2019 tra cui due American Music Awards e tre MTV Video Music Awards, ha sbancato agli ultimi Grammy Awards portando a casa ben cinque statuette (la più giovane di sempre a riuscire nell’impresa).

La 18enne si è sempre distinta per il suo stile inconfondibile e per un genio musicale davvero al di fuori del comune. L’artista californiana si è superata ancora una volta e, in collaborazione con la Fender, ha progettato e lanciato sul mercato un nuovo modello di ukelele. La storica azienda americana produttrice di strumenti musicali, nata in California negli anni ’50 e ora trasferitasi in Arizona, ha intitolato questa nuova realizzazione proprio all’estrosa ragazza nativa di Los Angeles. Non è un caso che Billie Eilish abbia pensato a un ukulele: è proprio con questo strumento, infatti, che apprese i primi rudimenti musicali e imparò a suonare la sua prima canzone (era “I Will” dei Beatles).

BILLIE EILISH PARLA DEL SUO NUOVO UKULELE

L’interprete di “Ocean Eyes” ha raccontato questa nuova operazione commerciale: “Penso che l'ukulele dia un'impronta diversa ad ogni singola canzone, e ispira un diverso tipo di scrittura. Strumenti diversi mi fanno sempre scrivere in modo diverso. Le regole dell'ukulele sono: se conosci tre accordi, puoi suonare qualsiasi canzone tu voglia”.

“La cosa bella di questo ukulele è che è lo stesso che Billie suona sui palchi davanti a più di 30mila persone e che tu puoi comprare in un qualsiasi negozio per meno di 300 dollari”, ha dichiarato Michael Schulz, a capo delle operazioni signature. Fender ha fatto sapere che parte dei ricavi dalle vendite del modello saranno devoluti all'Aloha Mele Fund, fondo istituito dall'Hawaii Community Foundation, che sarà impiegato nelle operazioni di supporto alla popolazione isolana per fronteggiare l’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

COME SARÀ L’UKULELE DI BILLIE EILISH?

Lo strumento viene descritto come “un’audace rivisitazione del classico quattro corde”. Lo strumento dispone di un preamplificatore integrato ed è caratterizzato da una grafica, sulla cassa, che riprende il logo "blohsh" presente su tutto il merchandise di Billie Eilish. Va ricordato che la Fender divenne famosa soprattutto per la Stratocaster, una chitarra elettrica solid-body (dunque priva di cassa armonica) che venne ideata da Leo Fender negli anni ’50 e che ancora oggi è considerata la chitarra elettrica per antonomasia insieme alla Gibson Les Paul.