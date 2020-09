Jennifer Lopez annuncia un nuovo album su Instagram

Jennifer Lopez ( FOTO ) ha spiazzato nuovamente i suoi fan pubblicando sui social una serie di selfie dove appare con un’acconciatura anni 80 . La cantante appare accanto al cantautore e produttore Ryan Tedder e nella didascalia ha annunciato l’arrivo di nuova musica. Fin da giugno Jennifer Lopez sta aumentando l’attesa dei suoi follower con post e foto che hanno chiarito l’imminente arrivo di un nuovo album. In uno degli scatti pubblicati, JLo ammicca alla camera, arriccia le labbra e indossa un top nero. Le sue trecce biondo-castane ricordano il look di Madonna scelto durante gli anni '80, con alcune ciocche di capelli davanti agli occhi. Uno stile raccolto e spettinato molto in voga in quegli anni e che J.Lo ha deciso di rilanciare per l’occasione. In un altro selfie che sembra quasi identico, Jennifer Lopez appare con un sorriso raggiante.

Jennifer Lopez e le foto per annunciare nuova musica

Si tratta dell’ennesima serie di scatti per annunciare nuova musica. A luglio J.Lo aveva pubblicato alcune foto in compagnia di Maluma mentre erano impegnati a lavorare in studio. Anche in quel caso la cantante aveva solleticato i fan chiedendo loro se fossero pronti per ascoltare un nuovo brano. Qualche settimana prima invece aveva pubblicato uno scatto in studio di registrazione con la didascalia: "È estate e stiamo preparando qualcosa di muy caliente". Tutti indizi di un nuovo album che però non ha ancora un titolo e una data di uscita. L’ultimo progetto discografico di Jennifer Lopez risale al 2014 (A.K.A.) mentre è del 2007 la prima collaborazione con Ryan Tedder nella canzone “Do It Well” presente nell’album “Brave”. Negli ultimi anni la cantante portoricana ha rilasciato ben 11 singoli considerando anche le collaborazioni con French Montana, Bad Bunny, Abraham Mateo, Yandel, Wisin, Roberto Carlos Braga e Gente de Zona.

La collaborazione con Ryan Tedder

Ryan Tedder è invece un produttore e autore apprezzato in tutto il mondo. Frontman degli One Republic, ha scritto negli ultimi anni per artisti del calibro di Paul McCartney, Beyonce, Lady Gaga, Katy Perry, Ariana Grande, One Direction, Maroon 5 e Camila Cabello. A maggio proprio Ryan Tedder ha invitato i Negramaro a collaborare con i One Republic nella canzone “Better Days - Giorni Migliori”. L’incontro nasce quasi per caso grazie ad un servizio della CNN. Il produttore e cantautore si è imbattuto nella voce e nella personalità unica di Giuliano Sangiorgi grazie ad uno speciale che raccontava dell’Italia e dell’emergenza nel nostro paese a causa del Coronavirus. Una collaborazione speciale per i Negramaro con un artista che ha lavorato anche con Taylor Swift (per il disco dell’artista dell’anno “1989”) e Adele (per l’album “21” che ha ottenuto un Grammy come disco dell’anno).