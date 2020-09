Demi Lovato e Marshmello insieme: il singolo uscirà l'11 settembre

“It’s OK Not To Be OK” è la canzone realizzata dai due artisti americani, per la prima volta insieme

Demi Lovato (FOTO) ha annunciato, attraverso il suo profilo Instagram, che venerdì 11 settembre uscirà il suo nuovo singolo, realizzato in collaborazione con Marshmello. Il featuring si intitola “It’s OK Not To Be Ok” e rappresenta il primo brano cantato in coppia dai due artisti statunitensi. La 28enne popstar ha scritto che questo teaser è il suo preferito di sempre.

Il video mostra Marshmello seduto su un divano, intento a guardare video sul suo cellulare e a leggere alcuni post sui social network che richiedono novità sulla sua collaborazione con Demi Lovato. L’artista, esasperato dalle insistenze dei commenti, getta via il suo telefonino. Per tutto il video indossa il suo celebre copricapo bianco, mentre Demi Lovato non compare in questi pochi secondi.