Bon Iver, annunciata la nuova data del concerto a Milano nel 2021

Il gruppo ha scritto un lungo messaggio sul profilo Instagram parlando della modifica delle date, questo l’inizio: “È con grande attenzione ed empatia nei confronti di tutte le persone coinvolte che annunciamo la riprogrammazione di queste date in Europa e nel Regno Unito rispettivamente nell’estate e nell’autunno del 2021. Tutti i biglietti acquistati precedentemente saranno validi per queste date riprogrammate”.

Poche ore fa i Bon Iver hanno annunciato le nuove date che li vedranno protagonisti nel corso del 2021 . La partenza del tour è stata posticipata all’11 agosto quando la band darà il via alla tournée nella capitale norvegese per poi toccare numerose città europee salutando il pubblico il 18 novembre a Lisbona .

I Bon Iver si inseriscono nella lunghissima lista degli artisti che hanno dovuto riprogrammare gli appuntamenti live previsti per il 2020, tra loro anche la voce di Born This Way che ha rimandato il tour legato al nuovo album Chromatica.

