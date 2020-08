Musicultura 2020, tutti gli ospiti del Festival di Macerata

approfondimento

Pinguini Tattici Nucleari, il 28 agosto fuori con il nuovo singolo

Non mancheranno le sorprese dell’ultima ora, come è consuetudine della prestigiosa manifestazione marchigiana. Protagonisti delle due serate di spettacolo saranno anche gli otto giovani artisti vincitori del concorso Fabio Curto, Miele, Blindur, I Miei Migliori Complimenti, H.E.R., Senna, Hanami e La Zero. Rai 2 è il partner televisivo di Musicultura 2020 che andrà in onda il 3 settembre in seconda serata sulla rete diretta da Ludovico Di Meo. Rai Radio1 e Isoradio trasmetteranno in diretta da Macerata le serate del 28 e del 29 agosto. Saranno gli spettatori dello Sferisterio a votare il vincitore assoluto della XXXI edizione del concorso, al quale andranno in premio 20.000 euro. “Stilisticamente parlando queste otto canzoni dimostrano che le belle idee ci sono, che possono essere piacevolmente diverse tra di loro e che un valido ricambio generazionale è possibile” ha dichiarato il direttore artistico Ezio Nannipieri.