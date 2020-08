Arisa, è uscito il nuovo singolo "Ricominciare ancora"

Rosalba Pippa si è così rimessa in gioco dopo aver interrotto il rapporto con la Sugar Music, ha fondato la sua etichetta discografica indipendente (la Pipshow ) e dallo scorso 24 luglio è entrata in rotazione radiofonica col nuovo brano. Il suo 2020 non era incominciato al meglio, vista l’esclusione dal Festival di Sanremo, ma si era consolata con la partecipazione alla prima edizione del talent show “Il cantante mascherato”, travestita da Barboncino.

ARISA RACCONTA IL SUO NUOVO SINGOLO

approfondimento

Arisa, ieri e oggi: i mille volti della cantante

L’artista di origini potentine ha raccontato in questo modo la storia di “Ricominciare Ancora”: “È il sogno, un altro, che si realizza. Ho sempre pensato per gioco che un giorno sarei stata libera di esprimere i miei ideali scegliendo cosa cantare e come, rivolgendomi alle persone in maniera sincera, proprio come avevo iniziato. Quello che mi è capitato in questi anni è stata a volte la difficoltà di comunicare le mie idee in maniera chiara e la difficoltà di stabilire rapporti interpersonali produttivi nel mio lavoro. Ho davvero una personalità sui generis e la pago. Ma non è detto che un limite debba sempre fermarci”.

Arisa ha proseguito: “Un limite può essere momentaneo se capiamo come sciogliere il nodo che ci chiude in una situazione non soddisfacente. Per questo mi auguro di poter ricominciare sempre, ogni volta che capisco l’errore, fare meglio, essere meglio. Durante il lockdown ricominciare ancora è stata una di quelle canzoni che mi hanno dato forza perché è positiva, parla chiaro, aggrappata alla realtà schiacciante che può pur cambiare, realmente, attraverso l’impegno di tutti. Siamo noi il miracolo. La trovo una di quelle canzoni che quando smette di andare la vuoi sentire ancora. Io ci credo e vado avanti. Farò di tutto per piantare sempre un buon seme nel cuore degli altri. Questo è il modo che ho per dimostrare l’amore che non sempre sono in grado di dare. Ma ci sta. Se Dio vuole, avremo tutta la vita davanti, per raccontarci, volerci, abbracciarci... basta che il tempo passi più creativo possibile e in salute”.