I Rolling Stones aprono a Londra il loro primo negozio

Il 9 settembre aprirà a Carnaby Street, nel cuore di Londra, il primo flagship store della storica band inglese

I Rolling Stones hanno dato un lieto annuncio a tutti i loro fan e agli amanti della musica: il prossimo 9 settembre apriranno un negozio a Carnaby Street, la celebre via di Soho, nel cuore di Londra, dove il rock e il pop divampavano negli anni Sessanta. È ormai passato mezzo secolo dai tempi della Swinging London e tante cose sono cambiate, ma la storica band britannica riparte proprio dalle strade dove ha incominciato la sua sfolgorante carriera. Il loro primo negozio ufficiale sarà dedicato alla promozione della band e della sua storia. Nel flagship store della capitale inglese si potranno così acquistare magliette, spille, cimeli, dischi, vinili e altri oggetti.

approfondimento 18 agosto 1990, Praga: i Rolling Stones portano il rock oltre il Muro La lingua, icona e simbolo degli Stones, sarà grande protagonista a RS No. 9 Carnaby: questo è il nome che il gruppo ha deciso di conferire a questo negozio, il quale sorge al civico numero 9 della celebre via, com’era facilmente intuibile. Gli articoli in esposizione e in vendita sono stati realizzati in collaborazione con grandi brand internazionali, tra cui spiccano la cristalleria di Baccarat e i soprabiti di Stutterheim. Gli arredamenti e l’architettura del locale seguono chiaramente lo stile di Mick Jagger e compagni: dominano il rosso e il nero, il pavimento è in vetro e vi sono incisi i testi delle loro canzoni più celebri, nei camerini sono presenti alcune delle opere d’arte legate agli album più famosi.

I ROLLING STONES PARLANO DEL LORO NEGOZIO L’annuncio dell’apertura è arrivato tramite un post sui social network. Il gruppo ha commentato così l’idea di aprire questo punto vendita dedicato esclusivamente alla loro musica: “Soho ha sempre rappresentato la musica rock e così Carnaby Street è l'ideale per il nostro negozio. Sarà un’esperienza totalizzante per i fan di tutte le età”. In questo modo si rilancerà anche la zona all’insegna della musica, perché nell’ultimo periodo si era trasformata in una comune area destinata allo shopping, perdendo così la sua storicità e originalità.