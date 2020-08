Mariah Carey annuncia il nuovo album: The Rarities uscirà il 2 ottobre

La cantante festeggia 30 anni di carriera e pubblica una nuova raccolta. Nel frattempo attesa per l’autobiografia

Annuncio a sorpresa di Mariah Carey. L’artistica statunitense ha comunicato, tramite un post pubblicato su Instagram, che a breve pubblicherà un disco inedito dedicato ai fan e con cui, probabilmente, intenderà anche festeggiare i suoi primi trent’anni di carriera. L’album della 50enne, intitolato “Rarities”, uscirà il prossimo 2 ottobre, ma già oggi è uscito il primo singolo ad anticiparlo: si tratta di “Save The Day”, un featuring con Lauryn Hill. La nuova fatica discografica della popstar, capace di vendere oltre 200 milioni di album in quasi trent’anni di carriera, comprende quindici brani e una versione bonus ospita diciassette registrazioni live, prese dal concerto al Tokyo Dome degli anni ’90. Proprio quest’anno ricorre il trentesimo anniversario del suo primo album, intitolato semplicemente con il suo nome, e questo è il miglior modo per ritornare sul mercato: sono presenti grandi classici come “Forever”, “Emotions”, “Open Arms” e “Fantasy”, mentre i pezzi inediti sono ancora top-secret e non stanno circolando indiscrezioni in merito.

IL COMMENTO DI MARIAH CAREY SUL SUO NUOVO ALBUM La già nominata “Best Selling Female Artist of Millennium”, capace di conquistare cinque Grammy Awards e 18 World Music Awards, ha sorpreso tutti con l’annuncio del suo nuovo disco e lo ha presentato con queste semplici parole ai suoi fan sparsi per tutto il mondo: “Questo è per voi, miei fan. Ci celebra e, al contempo, vi ringrazia per anni di puro amore e supporto. Vi sono così grata”. Bisogna attendere poco più di un mese per poter acquistare e ascoltare la nuova opera di Mariah Carey, molto conosciuta tra gli appassionati anche per la cover di “Without You”. La Regina del Natale ha tenuto compagnia ai fan durante il lockdown (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) con una serie di performance realizzate a casa. L’annuncio del nuovo disco non è stato dato soltanto tramite i social ma anche durante il seguito programma televisivo “Good Morning America”, durante il quale ha eseguito “Vision of Love” e “Close My Eyes”.