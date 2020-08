Enrico Nigiotti, il nuovo singolo è "Para el sol"

Il singolo “Terrazza Mascagni”

In pieno lockdown (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) Enrico Nigiotti ha pubblicato anche “Terrazza Mascagni” con riferimento a uno dei luoghi più suggestivi della città di Livorno. Nigiotti ha inoltre scritto un post ai propri fan: “Voglio regalarvi una canzone, pura e dritta, senza incartarla”. Ha spiegato che si tratta di un provino registrato in salotto. Una nuova storia, che sente sua, e un ringraziamento di cuore a tutti coloro che lo seguono: “Il pubblico è il marito dell’arte e io in questa nostra bellissima storia d’amore voglio ringraziarvi con qualcosa che per me è speciale”. Una canzone regalata in pieno lockdown in attesa di rivederlo dal vivo.

Il tour teatrale di Enrico Nigiotti

Il tour teatrale di Enrico Nigiotti prenderà il via il 7 maggio 2011 da Bologna dopo il rinvio a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco le date in programma:

7 maggio, Teatro Celebrazioni – Bologna (recupero del concerto inizialmente previsto il 2 maggio e già posticipato al 20 ottobre 2020)

8 maggio, Teatro Colosseo – Torino (recupero del concerto inizialmente previsto l’11 maggio e già posticipato al 19 ottobre 2020)

12 maggio, Teatro Acacia – Napoli (recupero del concerto inizialmente previsto l’8 maggio e già posticipato al 26 ottobre 2020)

13 maggio, Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) – Roma (recupero del concerto inizialmente previsto il 19 maggio e già posticipato all’8 ottobre 2020)

15 maggio, Teatro Verdi – Firenze (recupero del concerto inizialmente previsto il 4 maggio e già posticipato al 22 ottobre 2020)

20 maggio, Teatro Goldoni – Livorno (recupero del concerto inizialmente previsto il 21 maggio 2020)

24 maggio, Teatro Dal Verme – Milano (recupero del concerto inizialmente previsto il 5 maggio 2020)

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.