Enrico Nigiotti pubblica "Terrazza Mascagni": il testo

Iniziata la fase 2 della quarantena in Italia, dovuta all’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA), Enrico Nigiotti decide di deliziare i propri fan con un nuovo singolo, scritto proprio durante questo periodo delicato.

Si intitola “Terrazza Mascagni”, con riferimento a uno dei luoghi più suggestivi della città di Livorno. Nigiotti ha inoltre scritto un post ai propri fan: “Voglio regalarvi una canzone, pura e dritta, senza incartarla”.

Ha spiegato che si tratta di un provino registrato in salotto. Una nuova storia, che sente sua, e un ringraziamento di cuore a tutti coloro che lo seguono: “Il pubblico è il marito dell’arte e io in questa nostra bellissima storia d’amore voglio ringraziarvi con qualcosa che per me è speciale”.