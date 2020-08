Taylor Swift sta ottenendo un enorme successo grazie a “Folklore”, l’album pubblicato a sorpresa lo scorso 24 luglio. L’artista statunitense è infatti tornata in testa alla Billboard Artist 100, ovvero la classifica che misura la popolarità dei cantanti, combinando una serie di dati come vendite fisiche, ascolti sulle piattaforme streaming, passaggi radiofonici e interazioni con i fan sui social. La 30enne ha raggiunto questo prestigioso per la 40ma volta in appena 14 anni, a ulteriore dimostrazione di quanto sia apprezzata in giro per il mondo.

La popstar non si ferma un attimo e nella giornata di ieri ha pubblicato in rete il lyric video di “The lakes”, una canzone contenuta come traccia bonus nelle varie edizioni deluxe di “Folklore”. Taylor Swift ha già superato il milione di copie vendute negli Stati Uniti d’America in appena tre settimane e negli ultimi sette giorni ha venduto 136.000 copie, restando così al numero 1 della Billboard 200 album per la terza settimana consecutiva. Si tratta di un record, perché era da due anni che una donna non rimaneva in cima alla graduatoria per così tanto tempo: l’ultima a riuscirci fu Lady Gaga con “A Star is Born”, eseguita insieme a Bradley Cooper e capace di vincere il Premio Oscar.