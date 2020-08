Le Blackpink e Selena Gomez hanno unito i loro talenti musicali per dare vita a un nuovo singolo, che uscirà il prossimo 28 agosto. Il titolo dell’opera non è ancora stato svelato, bisognerà attendere un paio di settimane per sapere come si chiamerà il brano: i fan delle artiste non vedono l’ora di ascoltare questo pezzo, annunciato ufficialmente soltanto nella giornata di ieri. Le indiscrezioni riguardo a un featuring tra la cantante statunitense e il celebre gruppo sudcoreano erano circolate qualche mese fa, l’anticipazione fatta dal quotato magazine McDaily si è poi rivelata corretta. Si era fatto anche il nome di Ariana Grande, che nel 2020 è uscita col featuring di “Rain on Me” insieme a Lady Gaga.

Si sa già che il singolo in uscita a fine mese farà parte di “The Album”, il primo LP delle regine del K-pop: uscirà il prossimo 2 ottobre e si preannuncia un enorme successo per l’apprezzata band asiatica. Per Selena Gomez, invece, si tratta della seconda collaborazione musicale nel giro di pochi mesi, visto che il 26 giugno è stato pubblicato il remix di “Past Life” in collaborazione col cantante statunitense Trevor Daniel. Si mescoleranno due culture differenti e due stili pop abbastanza diversi tra loro: l’obiettivo è quello di proporre al pubblico una canzone emozionante e orecchiabile, pronta a riscuotere grande successo sul finire di questa particolare estate.

CHI SONO LE BLACKPINK: LE MILIONARIE REGINE DEL K-POP

Kim Ji-soo, Jennie Kim, Rosé, Lisa sono le Regine del K-pop (il pop sudcoreano). Il gruppo è nato nel 2016 e le quattro ragazze hanno riscosso immediatamente un enorme successo: quinte nella Billboard Social 50 e nella Billboard Hot 100. La band fondata nel 2016 ha poi definitivamente sfondato un paio di mesi fa perché il video della loro “Ddu-Du Ddu-Du” è stato il più visto della storia per un gruppo K-pop (hanno fatto meglio dei BTS). All’attivo vantano tour mondiali capaci di incassare milioni di dollari, ben due webserie nel 2018 e un album in studio (“Blackpink in Your Ares”, sempre due anni fa). Lo scorso 28 maggio è stato pubblicato il brano “Sour Candy” in collaborazione con Lady Gaga, è il terzo singolo del nuovo album “Chromatica” della popstar americana.