Non solo BTS, arrivano i SuperM

Con una pioggia di post Facebook, storie Instagram e TikTok, 300.000 italiani hanno raccolto la challenge lanciata da Kinetic Vibe e Polydor Records per festeggiare il ritorno della band coreana. In tanti, in tantissimi, sono andati su Facebook, Instagram e TikTok per salutare l’uscita mondiale (prevista per il 14 agosto) del nuovo singolo dell’iconica band sudcoreana dei SuperM e lo hanno fatto in pieno stile K-Pop (K-Pop, le più famose band di musica pop coreana), ovvero sfoderando le migliori mosse di ballo per raccogliere la sfida virale lanciata, in Italia, da Polydor Records, affidando la comunicazione social a Kinetic Vibe.