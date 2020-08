Demi Lovato, svelato un brano inedito con una story su Instagram

L’artista regala uno stralcio della sua nuova canzone e fa sognare i fan, in attesa del suo matrimonio con Max Ehrich

Demi Lovato sta vivendo un 2020 particolarmente intenso, dopo essersi ritirata dalle scene per un anno e mezzo. L’artista statunitense è tornata a esibirsi lo scorso 26 gennaio ai Grammy Awards con l’inedito “Anyone”, ha poi regalato grande spettacolo al Super Bowl eseguendo splendidamente l’Inno Nazionale e ha partecipato a quattro episodi della nota serie televisiva “Will e Grace”. Ha infine accettato la proposta di matrimonio avanzatale dal fidanzato Max Ehrich e ieri ha postato una storia su Instagram, in cui si esibiva in un estratto della sua nuova canzone. La quasi 28enne (spegnerà le candeline il prossimo 20 agosto) non ha svelato ulteriori dettagli riguardo alle sue novità musicali, ma i tanti fan stanno già sognando e non vedono l’ora di ascoltare le nuove canzoni della reginetta di “Camp Rock”. La celebre popstar, protagonista anche della colonna sonora del recente film “Eurovision Song Contest – La Storia dei Fire Saga” con il brano “In The Mirror”, non ha più intenzione di fermarsi ed è lanciatissima verso nuovi successi artistici, da affiancare al bel momento che sta passando nella sua vita privata.

DEMI LOVATO E L’ANNUNCIO DEL MATRIMONIO CON MAX EHRICH Demi Lovato ha accettato la proposta che il suo fidanzato Max Ehrich le ha fatto a fine luglio sulla spiaggia di Malibù. La 27enne convolerà a nozze con il 29enne, apprezzato attore e ballerino di soap opera (tra i suoi ruoli più celebri c’è quello di Fenmore Baldwin in “Febbre d’amore”). La coppia aveva incominciato a uscire poco prima che esplodesse l’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ha deciso di trascorrere il lockdown nella stessa casa e durante quei mesi l’amore è sbocciato definitivamente. Demi era stata molto romantica nel suo post su Instagram, dove aveva annunciato la bella notizia: “Max, sapevo di amarti fin dal primo momento che ti ho visto. E sapevo che era qualcosa che non sarei stata in grado di descrivere a chiunque non l’avesse vissuto in prima persona. Per fortuna per te è stato lo stesso. Non mi sono mai sentita così amata in tutta la mia vita (a parte dai miei genitori). Con tutti i difetti del caso. Non mi hai mai costretto ad essere nessun’altra, se non me stessa. Sono onorata di sposarti. Ti amo più di quanto qualunque didascalia possa esprimere. Non vedo l’ora di creare una famiglia e di passare la mia vita con te”. Non si conosce ancora la data del matrimonio.