Compleanno Alessandra Amoroso: tanti auguri all'artista pugliese

Tanti auguri ad Alessandra Amoroso, che oggi spegne 34 candeline. Buon compleanno a una delle artiste italiane più amate dal grande pubblico, una popstar a tutto tondo capace di fare breccia nel cuore degli amanti di musica grazie alla sua tenacia, alla sua voce caratteristica, ai toni armoniosi. I suoi brani spaziano tra diverse tematiche, la sua sensibilità artistica è davvero unica e il successo della cantante pugliese è ampiamente comprensibile. I riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera e i milioni di dischi venduti dimostrano quanto Alessandra Amoroso sia apprezzata e amata in Italia.

La vincitrice di “Amici” nel 2009 è nata a Galatina (in provincia di Lecce) il 12 agosto 1986 ed è sempre stata molto legata alla sua terra. In questa particolare estate senza concerti a causa della pandemia(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), sta trascorrendo le sue vacanze in Puglia insieme alla sua amata famiglia. Attualmente sta riscuotendo un grandissimo successo col singolo “Karaoke” (brano cantato insieme ai Boomdabash, è già disco di platino) e sta lavorando per concludere il suo settimo album. Il prossimo 2 settembre sarà capitana alla “Partita del Cuore”, prima donna a ricevere questo investimento in quasi trent’anni di storia del noto evento calcistico trasmesso su Rai 1.

LA CARRIERA DI ALESSANDRA AMOROSO: TUTTO È INIZIATO AD “AMICI”

Alessandra Amoroso è balzata agli onori della cronaca nel 2009, quando vinse l’ottava edizione di “Amici”, il celebre talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, a cui l’artista pugliese è ancora adesso molto legata. Già col suo primo singolo “Immobile” ottenne il disco di platino e poi fu disco d’oro con “Stupida”, altra hit della cantante, influenzata musicalmente da colossi come Anastacia, Aretha Franklin e Mina.

Da quel momento si sono susseguiti ben sei album (e un settimo in fase di realizzazione), un decennio di grandissimi successi musicali e di importanti presenze televisive, come quella al Festival di Sanremo 2019 quando interpretò “Io che non vivo senza te” insieme a Claudio Baglioni. La 34enne si è sempre distinta per la sua calorosità, per il suo brio, per la simpatia e per la vicinanza ai suoi fan. In carriera ha vinto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards e un Best Europe South Act, oltre ad aver ricevuto nomination ai World Music Awards.

I PIÙ GRANDI SUCCESSI DI ALESSANDRA AMOROSO

Dopo i successi ottenuti con “Immobile” e “Stupida”, Alessandra Amoroso fece parlare di sé con la splendida “Estranei a partire da ieri”, che anticipava il suo primo album “Senza nuvole”. Successivamente arrivarono i quatto disco di platino per “Il mondo in un secondo”, in cui spicca il singolo “La mia storia con te”. Poi l’avventura di “Amore puro”, il concerto evento all’Arena di Verona, il libro “A modo mio vi amo”, l’affascinante “Vivere a colori” e poi la doppia collaborazione con i Boomdabash che ha portato ai singoli “Mambo salentino” e “Karaoke”.