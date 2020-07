“Tra l’asfalto e le nuvole”, il singolo di Sofia Tornambene

L'INTERVISTA A SKY TG24

Sofia come nasce “Tra l’asfalto e le nuvole”?

“Il brano è nato durante questa quarantena. Parla delle persone che, come me, a volte si sentono si sentono fuori luogo, fuori contesto. Vengono fraintese perché magari si nascondono nella loro timidezza, nel silenzio. Ma in realtà ogni persona ha un mondo dentro e questa è una cosa che mi affascina moltissimo. Che tu incontri una persona per strada, e lei ha un mondo dentro che tu nemmeno ti immagini e soltanto in pochi hanno la chiave per entrarci. Mi rappresenta molto perché, essendo molto timida e riservata, mi ci rispecchio.”

Ti manca X Factor? Ti mancherà la prossima edizione?

"Per me è stato uno dei momenti più belli della mia vita in cui sono cresciuta. Ho conosciuto persone meravigliose. Ho avuto la possibilità di vedere quanto lavoro c’è dietro un programma del genere. Sono stata veramente bene e non smetterò mai di ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuta durante questo mio percorso”.

Cos’è per te la musica?

“Per me la musica è sempre stata una necessità. Io ne sento il bisogno e durante questa quarantena è stata fondamentale. Durante la quarantena ho scritto veramente tanto, era l’unico modo per buttare fuori tutto quello che avevo dentro. Per non sentirmi sola. La musica ha sempre fatto parte della mia vita e lo sarà per sempre”.

Come hai affrontato X Factor con la tua timidezza?

“Io quando canto mi sento bene, davanti a tutte le persone. Mi sento più a mio agio sul palco, anziché a parlare con le persone. Sento che il palco è casa mia”.