Achille Lauro pubblica sui social il poster censurato a Milano

Achille Lauro non accetta di essere censurato e lo denuncia la social: “A Milano è stato impedito di affiggere un suo maxi-cartellone promozionale per il nuovo album!” L’artista romano ha deciso di mostrare ai fan cosa è accaduto nelle ultime ore, denunciando una censura quasi inspiegabile per un suo maxi cartellone pubblicitario. Nonostante lo spiacevole evento, Lauro va però avanti per la sua strada, con il suo solito motto: “Me ne frego“.

Nuovo album e prossime date del tour

Il manifesto doveva servire come lancio per l’uscita del suo ultimo album, “1990″, prevista per il 24 luglio. L’album è stato anticipato da diversi singoli, che hanno tenuto il cantante in cima alle classifiche. “Ho firmato il più importante contratto discografico degli ultimi 10 anni della musica in Italia”, scriveva qualche giorno fa sui social, “Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo in quale stanza passare la notte e con chi. Sto lavorando a 2 nuovi album. Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana”. Il cantante ha anche annunciato le nuove date del suo tour, rinviato a ottobre 2021: a Milano, il 16 ottobre 2021, al Lorenzini District; a Venaria (TO), il 18 ottobre, al Teatro Concordia; a Cesena, il 21 ottobre, al Nuovo Carisport; a Napoli, il 23 ottobre, alla Casa della Musica; a Firenze, il 26 ottobre, alla Tuscany Hall. Il tour si concluderà con una doppia data a Roma, al Palazzo dello Sport, il 29 e il 30 ottobre.