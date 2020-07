Tommaso Paradiso in concerto, le nuove date del "Sulle nuvole tour"

Così come avvenuto per tanti artisti italiani e internazionali, anche Tommaso Paradiso ( le canzoni scritte per altri artisti) ha dovuto riprogrammare i suoi progetti e rimandare tutto al 2021. Da tempo infatti il cantautore era atteso dalla sua prima prova da solista ma l’arrivo della pandemia ha ovviamente messo tutto in secondo piano facendo così posticipare sia il nuovo album che il tour in programma nei palazzetti. Dopo settimane di attesa, Tommaso Paradiso ha pubblicato sui social le nuove date dei concerti , ora in programma per la primavera 2021 e nel frattempo si parla di un nuovo singolo per fine estate e dell’uscita del nuovo album prevista per inizio 2021. Ovviamente I biglietti per il tour tornano di nuovo in vendita e quelli precedentemente acquistati rimangono validi. A brevissimo anche le informazioni sul recupero della data di Bari.

Il tour nei palasport di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso sarà di scena a Milano al Mediolanum Forum di Assago per la prima tappa del suo tour da solista. Un inizio con il botto per il cantautore che poi sarà protagonista sui palchi di altri nove principali palasport italiani. Dopo Milano sarà il turno del PalaInvent di Jesolo poi Palazzo dello Sport di Roma, Unipol Arena di Bologna, Nelson Mandela Forum di Firenze, Pala Alpitour di Torino, PalaPartenope di Napoli, PalaCalafiore di Reggio Calabria, PalaCatania di Catania e il PalaFlorio di Bari. Quest’ultimo appuntamento è ancora senza data ma nelle prossime settimane sarà ricollocata per la gioia di tutti i fan pugliesi. Così come preannunciato al momento della presentazione, il concerto rappresenterà un’esperienza coinvolgente e imperdibile per i fan di Tommaso Paradiso. Il cantautore porterà sul palco le canzoni del suo primo lavoro discografico da solista e ovviamente i più grandi successi incisi con i Thegiornalisti come “Completamente”, “Riccione” e “Maradona Y Pelè”.

Questo il calendario con le date aggiornate del tour di Tommaso Paradiso:

Giovedì 15 aprile 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 18 aprile 2021 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Giovedì 22 aprile 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport

Lunedì 26 aprile 2021 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Mercoledì 28 aprile 2021 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 30 aprile 2021 || Torino @ Pala Alpitour

Domenica 2 maggio 2021 || Napoli @ PalaPartenope

Sabato 8 maggio 2021 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Martedì 11 maggio 2021 || Catania @ PalaCatania

Bari @ PalaFlorio || TBA

I singoli di Tommaso Paradiso

Dal suo addio ai Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha proposto i singoli “Non avere paura”, certificato doppio disco di platino, “I nostri anni”, certificato disco d’oro, e “Ma lo vuoi capire?”, pubblicato ad aprile. Prima della pubblicazione del terzo singolo, il cantautore aveva scritto un intero brano su Instagram con Elisa (“Andrà tutto bene” uscito il 10 aprile) e pubblicato “Non avere paura” in un'inedita versione acustica che ha inaugurato il progetto musicale "ISLAND PRESENTS", nato da Island Records per regalare nuovi brani al pubblico durante la quarantena.