E' il giorno di Bob Dylan, domani esce Rough and Rowdy Ways

Domani, venerdì 17 luglio, esce il nuovo album di inediti dell'artista Premio Nobel. Già disponibile in formato doppio CD e in digitale, uscirà anche su doppio vinile in 3 diverse versioni: nero, giallo e verde oliva

“Rough and Rowdy Ways”, pubblicato a 8 anni di distanza dal precedente lavoro, ha ottenuto grandissimi consensi da parte della critica, che ha definito l’album come un capolavoro e una delle opere più forti del repertorio di Dylan, e da parte del pubblico di tutto il mondo, debuttando nella Top 5 di 14 Paesi (4° posto della classifica FIMI/GfK Italia). Il disco è entrato direttamente al secondo posto della classifica americana, raggiungendo il traguardo del più alto debutto di Dylan in questo paese dal 2009 e del 18°album in studio dell'artista ad entrare nella Top 10 degli Stati Uniti.

approfondimento Bob Dylan sul Coronavirus: Forse siamo alla vigilia della distruzione Composto da 10 tracce, “ROUGH AND ROWDY WAYS” è stato scritto e composto da Bob DYLAN e vede la partecipazione dei musicisti Charlie Sexton (chitarra), Bob Britt (chitarra), Donnie Herron (steel guitar, violino e fisarmonica), Tony Garnier (basso) e Matt Chamberlain (batteria). Il disco, missato da Chris Shaw con la collaborazione di Joseph Lorge e masterizzato da Greg Calbi, annovera anche la presenza dei musicisti Blake Mills, Benmont Tench, Alan Pasqua, Fiona Apple e Tommy Rhodes. Questa la tracklist di Rough and Rowdy Ways: “I Contain Multitudes”, “False Prophet”, “My Own Version of You”, “I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You”, “Black Rider”, “Goodbye Jimmy Reed”, “Mother of Muses”, “Crossing the Rubicon”, “Key West” e “Murder Most Foul”.