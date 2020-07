Vasco Rossi ricorda su Instagram il no ai Rolling Stones

A 30 anni di distanza, Vasco Rossi ( le date dei concerti del 2021 ) celebra su Instagram il tour “Fronte dal palco” e le quasi 120 mila persone che riempirono prima lo stadio San Siro il 10 luglio 1990 , e poi lo stadio Flaminio di Roma quattro giorni dopo. Tante le storie condivise dal rocker per ricordare l’importante anniversario, tra queste anche un titolo di giornale e un brevissimo estratto dove si parla di Vasco Rossi che batte i big internazionali. L’aneddoto riguarda il gran rifiuto di Vasco Rossi ai Rolling Stones, che avvenne proprio nell’estate del 1990. Il cantautore italiano decise di declinare l’invito del gruppo che poche settimane dopo si sarebbe esibito allo stadio Flaminio di Roma il 25 e 26 luglio e il 28 luglio allo Stadio delle Alpi di Torino. La scelta ben ponderata di non aprire gli show dei Rolling Stones venne accolta con sorpresa da tutti considerando che all’epoca i live del gruppo erano certezza di sold out. Inoltre il tour previsto era quello del grande ritorno dopo una fase di stanca e il rilancio con “Steel Wheels” che permise al gruppo di tornare a suonare dal vivo dopo sette anni.

L’idea dei Rolling Stones e il rifiuto storico di Vasco Rossi

Assenti da otto anni in Italia, i Rolling Stones scelsero Roma e Torino per il loro nuovo tour ma il doppio appuntamento della Capitale non riusciva ad attirare grandi vendite. La conclusione dei Mondiali di calcio e una stagione ricca di eventi aveva probabilmente allontanato l’attenzione dall’evento live dei Rolling Stones per questo il promoter decise di dare un impulso importante puntando su Vasco Rossi (FOTO). Il rocker doveva aprire le date in Italia di Mick Jagger e soci, una soluzione che avrebbe accontentato chiunque. Ad inizio luglio era iniziato il tour “Fronte dal palco” e i 67 mila dello stadio San Siro presenti il 10 luglio 1990 così come i 50 mila dello stadio Flaminio di Roma lasciavano presagire un grande successo anche per i Rolling Stones a sole due settimane di distanza dal loro show. Vasco Rossi però rifiutò l’invito: "La proposta è lusinghiera sia per me sia per Vasco, candidato a salvare i concerti del mitico gruppo", fece sapere l'allora manager dell'artista Enrico Rovelli, in una nota, a Repubblica: "Fatta oggi, però, la riteniamo affrettata, e pertanto impossibile. Una collaborazione a questo livello va organizzata seriamente molto tempo prima e non in extremis".

Il successo del tour “Fronte dal Palco”

Vasco Rossi ha ricordato la vicenda con alcune storie su Instagram. Nonostante il profondo rispetto e la stima per il gruppo, il rocker scelse di far valere la propria ragione consapevole della propria forza nella dimensione live. Alla fine il concerto dei Rolling Stones riuscì ad ospitare 40 mila spettatori, mentre Vasco Rossi dopo gli oltre 110 mila di Milano e Roma, replicò anche nell’estate 1991 a Torino raggiungendo oltre 60 mila spettatori. In totale il tour “Fronte dal Palco” venne visto da 347.500 spettatori.