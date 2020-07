Mick Jagger si trasferisce in Toscana come Sting

Dopo aver trascorso gran parte del lockdown nel castello di Pocé-sur-Cisse, in Francia, Mick Jagger si è trasferito in Italia e precisamente a Castagneto Carducci, borgo di 9 mila abitanti a sud di Livorno. La notizia era nell’aria da tempo con il leader e frontman dei Rolling Stones che inizialmente aveva deciso di vivere vicino Firenze per progettare i prossimi impegni e mettersi al lavoro per nuova musica. Ad inizio giugno i primi sopralluoghi per cercare una villa adatta ad ospitare la famiglia, gli amici, la sicurezza e i musicisti, poi la scelta di fermarsi a Castagneto Carducci. Mick Jagger dovrebbe restare per un lungo periodo in Toscana, addirittura quattro mesi confermando il feeling che intercorre tra la Maremma livornese e personaggi del mondo dello spettacolo come Harrison Ford, Madonna, George Clooney e Sting, quest’ultimo ormai da decenni di casa sulle colline di Figline Valdarno.

L’amore per la Toscana e le foto su Instagram

Mick Jagger è stato avvistato tra le vie di Castagneto Carducci con compagna e amici e dovrebbe essere ospite del conte Manfredi della Gherardesca, amico di lunga data e genero di Rupert Loewenstein, storico manager dei Rolling Stones. Il cantante avrebbe trovato il suo luogo ideale nel casale di Montepergoli di Sopra a due passi dalla torre di Donoratico su una collina circondata dai vigneti. Non è un segreto che il rocker si sia trasferito in Toscana da qualche settimana, infatti non ha perso occasione per pubblicare alcuni scatti su Instagram per mostrare la bellezza dei paesaggi. Tra le prime foto un ritratto dove appare davanti al sole della Toscana, un’immagine che ha fatto il giro del mondo e che ha confermato ufficialmente la sua presenza in Italia. Le indiscrezioni parlano di un amore a prima vista per la Toscana con la possibilità molto alta di prolungare il soggiorno anche oltre i quattro mesi previsti. Infatti Mick Jagger sembra aver scelto il borgo di Castagneto Carducci non solo per le vacanze ma anche per lavorare a nuovi progetti discografici.