Rolling Stones, in uscita un album del 1973 con canzoni inedite

Rolling Stones, una nuova versione di “Goats Head Soup”

L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi: il 4 settembre uscirà una nuova versione di “Goats Head Soup”, in diversi formati tra cui i due cofanetti Limited Edition (4 Lp box set e 3Cd/1Blu-Ray Disc box set). La ristampa dell’album arriva dopo il successo del singolo “Living In A Ghost Town” e l'esibizione della band con "You Can't Always Get What You Want" nello special “One World: Together at Home”. I due box set e le doppie edizioni deluxe (2Cd e 2Lp) includeranno dieci bonus track con versioni, outtakes e tre tracce inedite (di queste, “Criss Cross” è oggi disponibile come IG track su tutte le piattaforme digitali insieme al pre-ordine dell’album).

A creare le maggiori aspettative in questa versione di “Goats Head Soup” è la canzone “Scarlet”, inserita nei box set e nelle due edizioni deluxe: la chitarra, qui, è quella di Jimmy Page. E il nome pare essere un omaggio alla figlia.

“Benvenuti a Goats Head Soup 2020, che uscirà il 4 settembre e conterrà tracce inedite, demo, outtakes, esibizioni live e molto altro. Potete sentire già da ora Criss Cross - una delle tracce inedite dell’album - e pre-ordinare il disco in molti formati, compresi set con 4 CD o con 4 LP. Abbiamo deciso di rispolverare l’album, e di portarlo a nuova vita dopo un’ossessiva ricerca dei file originali”, si legge sul profilo Instagram dei Rolling Stones.