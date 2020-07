Il nuovo singolo di Eminem e Kid Cudi, tra Covid-19 e BlackLivesMatter

Dopo l'annuncio su Twitter della figlia Vada Cudi, venerdì a mezzanotte è stata pubblicata la prima collaborazione tra Kid Cudi ed Eminem : "The Adventures of Moon Man & Slim Shady", accompagnato da un video in cui i due rappercompaiono disegnati come due supereroi che combattono il crimine.

Nel testo vengono toccati numerosi argomenti, dal racconto dell'uscita dalla rehab di Kid Cudi (ultimamente visto in "Westworld" e che ritroveremo anche in "We Are Who We Are", la serie tv di Luca Guadagnino in uscita a settembre su HBO) alle riflessioni sul Covid-19 da parte di Eminem: "Metà di noi cammina come in un apocalisse zombie, l'altra metà semplicemente se ne frega e non vuole indossare la maschera". Fino al grande tema delle violenze della polizia, soprattutto in relazione alla causa Black Lives Matter: George Floyd viene citato esplicitamente insieme ad Ahmaud Arbery, un venticinquenne nero ucciso in Georgia a febbraio da due uomini bianchi.