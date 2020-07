Leo Gassmann in concerto a Lignano Sabbiadoro: info e data

Con tutte le precauzioni del caso e nel rispetto delle disposizioni, l’estate 2020 sta offrendo la possibilità di vedere dal vivo numerosi spettacoli e concerti. Dopo le prime date annunciate da Max Gazzè, Diodato e Brunori Sas, arriva anche l’ufficialità del primo appuntamento live di Leo Gassmann , vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte. Il cantante ha infatti annunciato un concerto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro . Lo spettacolo sarà gratuito e la location verrà riempita tenendo conto delle misure di sicurezza sanitaria in vigore ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ). Non tutti i posti saranno disponibili, ma solo una parte per rispettare il distanziamento richiesto, proprio per questo è necessario prenotare l’accesso per consentire la corretta assegnazione dei posti per il pubblico. Il concerto di Leo Gassmann è in programma sabato 8 agosto e sarà l’occasione per eseguire dal vivo le canzoni di “ Strike ”, l’album di esordio uscito nel mese di febbraio.

Come prenotarsi per il concerto di Leo Gassmann a Lignano Sabbiadoro

Per prenotarsi e avere la possibilità di partecipare al concerto di Leo Gassmann a Lignano Sabbiadoro, è necessario iscriversi tramite l’app EILO sulla quale sarà attiva la pagina di prenotazione a partire da sabato 11 luglio. Lo stesso artista ha pubblicato una foto su Instagram per ricordare l’appuntamento e lasciando intendere che a breve ci saranno ulteriori novità per l’estate 2020. Per Leo Gassmann sarà il primo concerto dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio, avvenuto quest’anno in modalità differente e con collegamenti in giro per l’Italia e in videochiamata. Pochi giorni dopo la partecipazione al concerto, Leo Gassmann ha pubblicato un video su Instagram per presentare la canzone “Stasera si beve”, presente nell’album “Strike”: “Questa canzone si chiama “Stasera si beve”, l’ho scritta in viaggio pensando all’Italia e credo che sia adatta al momento che stiamo attraversando! Mi raccomando rispettate le regole per il bene di tutti. Insieme torneremo ad abbracciarci più forte di prima”.