Diodato, partono dalla Valle d'Aosta i Concerti di Un'altra Estate

Diodato: in arrivo il nuovo singolo "Un'altra estate"

Sarà l’occasione per tornare a viaggiare insieme alla musica e per goderne in un “qui e ora” universale. Questi appuntamenti musicali prendono il nome da “UN’ALTRA ESTATE” (Carosello Records) il nuovo singolo di Diodato, tormentone alternativo, scritto durante il lockdown, e tra i brani più suonati in Italia, di cui è disponibile il videoclip (regia di Priscilla Santinelli, una produzione Borotalco Tv) in cui viene raccontata la fine di un tempo sospeso simboleggiato dall’apertura delle pareti di una grande scatola che fanno tornare l’artista a respirare. “UN’ALTRA ESTATE” è un tormentone alternativo, l’unico dal sound diverso dagli altri brani estivi in rotazione. È caratterizzato da sonorità calde ed evocative, sottolineate dalla potente e solare apertura in cui l’utilizzo di una prevalenza di strumenti acustici, e della voce come strumento, sembra voler raccontare l’inevitabile esplosione naturale di un’estate ormai quasi emotivamente inaspettata. C’è tutta la consapevolezza di un vissuto difficile che spinge al desiderio di compiere un gesto semplice, che un tempo sarebbe risultato normale, quasi banale, come il decidere di andarsene al mare, e che ora, invece, assume un significato più profondo, divenendo l’umano tentativo di allontanarsi dalle tinte grigie di una stagione fredda e dura, alla ricerca dell'abbraccio consolatorio di una nuova stagione. Le prevendite per la data del 5 agosto al Teatro Antico di Taormina saranno disponibili sui circuiti abituali da oggi, giovedì 2 luglio, alle ore 16.00. I biglietti acquistati per il concerto all’atlantico di Roma saranno validi per le date all’Auditorium, per la validazione e assegnazione del post consultare il sito www.otrlive.it. Il sito è consultabile anche per tutte le info sulla data di Milano di aprile.