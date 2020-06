Celine Dion: confermata la presenza al Lucca Summer Festival 2021

Il concerto di Celine Dion era tra i più attesi della celebre manifestazione ma, ora, per i fan arriva una buona notizia: potranno utilizzare i loro biglietti per l’esibizione del 17 luglio 2021

Una splendida notizia per i fan di Celine Dion, e della bella musica in generale: la cantante canadese si esibirà in Italia il 17 luglio 2021, recuperando così il concerto alle Mura di Lucca che - per via del lockdown (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) - non è potuto andare in scena quest’anno.

Celine Dion: il concerto di Lucca si terrà nel 2021 approfondimento Celine Dion, le canzoni più famose Era uno dei più attesi dell’edizione 2020 del Lucca Summer Festival, il concerto di Celine Dion. La manifestazione, cancellata per via del Covid come tutti gli eventi dell’estate (e non solo), ha dato appuntamento ai fan per il 2021. Ed è proprio nel 2021, che si potrà assistere dal vivo alla straordinaria voce della cantante. Celine Dion tornerà infatti in tournée nel 2021: le date del suo “Courage World Tour”, tutte annullate nel 2020, saranno recuperate a partire da marzo 2021. Pandemia e sicurezza permettendo, partirà da Parigi il 19 marzo prossimo e suonerà poi in 32 città d’Europa (quella di Lucca è l’unica data italiana in calendario). “Speravo davvero che saremmo tornati sul palco quest'anno ma niente è più importante della salute e della sicurezza di ognuno. Il mondo ha attraversato un momento molto difficile durante questa pandemia e il mio cuore è vicino a tutti coloro che hanno sofferto. So che supereremo tutto questo insieme e che recupereremo il tempo perduto. Mi mancano i nostri concerti... Non vedo l'ora di cantare di nuovo insieme a voi. State al sicuro, ci vediamo presto!” ha detto la cantante. Così, chi aveva acquistato i biglietti per la data originale, potrà utilizzarli per il concerto del 17 luglio 2021.