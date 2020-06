Francesco Gabbani scommette sul tormentone: “Il sudore ci appiccica”.

Bacia bacia, picchia picchia. Bacia e picchia: il sudore ci appiccica... Un brano "tutto da ballare" si candida a diventare uno dei tormentoni estivi. Francesco Gabbani torna in radio ed è protagonista di un video scatenato: “Il sudore ci appiccica”. Intervistato a SkyTg24 racconta: “Il mio nuovo singolo vorrebbe essere un portatore sano di buona speranza. Ho continuato a pensare in modo positivo anche in questi ultimi mesi. Ecco che lo stesso termine sudore assume nella canzone un significato duplice. Sudore è ciò che ci unisce nella fatica e nel bisogno. A questo riguardo penso all’impegno reale, profuso da tutti durante l’emergenza epidemica. Ma credo che il sudore sia anche la voglia di spensieratezza e divertimento che dobbiamo riuscire a ritrovare nei prossimi mesi. “Sudare” significa anche avvicinarci, condividere e ridurre le distanze. Certo appena tutto questo sara’ possibile”.

Il cantante toscano torna con "Il sudore ci appiccica" , il singolo che fa parte dell’album "Viceversa" è in rotazione radiofonica da oggi. Nel nuovo video del brano il cantautore si presenta in una doppia versione. Occhiali e giacca da una parte, maglietta e pantaloni dall’altra…

Gabbani: "Non rinuncio ai concerti"

“Ci tenevo molto ad esibirmi all’Arena di Verona il prossimo 8 ottobre. Allo stesso tempo sono consapevole che sarà improbabile. Non ho ancora deciso di rinviare il concerto a Verona ma mi sembra francamente molto difficile che si possa svolgere. Allo stesso tempo, avverto la voglia e la necessità di tornare agli appuntamenti dal vivo. Alludo a quei concerti che si possono svolgere in sicurezza e in presenza di un pubblico inferiore alle mille persone. Spero di riuscire ad aggregare i miei fan. In questi mesi li sento solo attraverso i social ma spero di poterli incontrare presto in un mio concerto live".