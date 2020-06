Viceversa, l’ultimo singolo di Francesco Gabbani, presentato all'ultimo Festival di Sanremo, si è rivelato una grande successo: dopo essersi aggiudicato il podio sul palco dell'Ariston, è stato certificato platino e il video ha superato i 42 milioni di views su YouTube. È in questo clima di grande affetto dimostrato dal pubblico che Gabbani torna con Il sudore ci appiccica (leggi qui il testo), un nuovo singolo estratto dall’album Viceversa (BMG), in rotazione radiofonica da venerdì 5 giugno (e già disponibile sulle principali piattaforme di streaming e download).



In un momento storico che ricorderemo per la sofferenza provocata dal distanziamento fisico, Gabbani (le sue canzoni più famose) ci ricorda che è importante non essere anime distanti. Un’invettiva nei confronti dell’individualismo. Il sudore diventa siero della condivisione collettiva. Dovrebbe appiccicare la comunità, diventando collante fisico che permetta la compartecipazione attiva e sentita di fatiche, difficoltà e anche gioie. Una nuova incursione nel mondo etico dunque, sempre con un sound accattivante coinvolgente e un po' vintage, che rievoca il dinamismo della disco-music. D’altronde è proprio l’inno alla condivisione e all’abbandono dell’individualismo, il filo conduttore che Francesco Gabbani ha cucito addosso al suo nuovo progetto discografico Viceversa, uscito lo scorso 14 febbraio per BMG, che rappresenta il tentativo di interpretare il complesso rapporto tra l’individuo e la collettività, perno fondamentale nell’esistenza di ognuno.