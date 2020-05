Biagio Antonacci in concerto, le nuove date del tour

Tra gli artisti che nel 2020 dovranno rinunciare al proprio tour c’è anche Biagio Antonacci. Il cantautore (scopri le canzoni scritte per Laura Pausini) aveva programmato la residency al Teatro Carcano di Milano per il prossimo autunno con venti concerti tra settembre e ottobre. In ottemperanza alle direttive governative e al fine di contrastare il diffondersi del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), il tour di Biagio Antonacci è stato posticipato di un anno. La prima data in programma è adesso quella del 28 settembre 2021. La serie di live si chiuderà il 24 ottobre 2021. Nel post pubblicato su Instagram si specifica anche che i biglietti già acquistati restano validi per la rispettiva nuova data. Inoltre è possibile rivendere i biglietti sulla piattaforma Fan Sale di TicketOne. Non è previsto invece il rimborso, ma solo il cambio del nominativo per cedere i biglietti ad una persona differente dall’acquirente originario.