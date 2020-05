Madonna, il nuovo singolo "I Don’t Search I Find": il testo

Dal ritmo latino grazie alla collaborazione con Maluma e a quello hip-hop con Crave, Madonna passa al genere dance nel nuovo singolo “ I Don’t Search I Find ” tratto dall’album “ Madame X ”. Un brano che rilancia il progetto discografico della popstar e che in poco tempo ha conquistato le prime posizioni delle classifiche digitali e della Dance Club Songs Chart di Billboard. Merito dei tanti remix presenti nell’EP ben otto e che hanno permesso a Madonna di conquistare la vetta della classifica con la cinquantesima canzone in carriera.

Il nuovo singolo dopo il Madame X Tour

approfondimento

Madonna: i suoi videoclip più iconici

“I Don’t Search I Find” fa parte di “Madame X”, album pubblicato a giugno 2019 e che vede la partecipazione di Maluma, Quavo, Swae Lee e Anitta. L’intero progetto discografico è stato scritto da Madonna insieme a Mirwais Ahmadzaï, Mike Dean e Jason Evigan, che avevano già coprodotto alcuni dei suoi precedenti dischi. Per promuovere l’album, Madonna ha anche dato vita al Madame X Tour, il suo undicesimo tour mondiale, che ha toccato varie città del Nord America e dell’Europa. Ben diciotto le date cancellate per svariati motivi: problemi di produzione, ragioni mediche e incidenti che hanno rallentato la lunga serie di date. Le ultime due date del tour si sono svolte a Parigi il 4 e l’8 marzo, mentre i concerti del 10 e 11 marzo sempre al Grand Rex della città parigina sono stati cancellati a causa dell’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Madonna (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha rivelato anche di essere entrata in contatto con il virus e di averlo superato nel mese di marzo. Secondo l’artista il test sierologico ha registrato la presenza di anticorpi nel suo sangue che hanno confermato di aver contratto il COVID-19.

Il testo di “I Don’t Search I Find”

Finally, enough love

I don’t search, I find

I don’t search, I find

I found love

I found something new

I found you

Yeah, I found you

Platinum gold, inside your soul

I found light, I found emotion

I don’t search, I don’t search

I don’t search, I find

It’s our gypsy blood

We live between life and death

Waiting to move on

And in the end

We accept it

We shake hands with our fate

And we walk past

There’s no rest for us in this world

Finally enough love

I don’t search, I find

I found peace (I found peace)

I found a new view (I found a new view)

I found you (I found you)

Yeah, I found you (I found you)

(Platinum gold) I don’t search, I find (Inside your soul)

(Inside your soul) I don’t search, I find (Inside your soul)

Finally, enough love

Finally, enough love

(Finally, enough love) Yeah, it’s coming (Inside your soul)

Finally, enough love (Inside your soul)

(Finally, enough love) Yeah, it’s coming (Inside your soul)

(Finally, enough love) Yeah, it’s coming (Inside your soul)

(Inside your soul)

Finally, enough love.