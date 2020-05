Lady Gaga e Ariana Grande, fuori il nuovo singolo "Rain on me"

Il testo di "Rain on me" di Lady Gaga, che vede la partecipazione di Ariana Grande

" Rain on me " è il secondo singolo estratto da " Chromatica " dopo "Stupid Love". Il video è stato girato da Robert Rodriguez e dovrebbe vedere Lady Gaga e Ariana Grande ( qui le foto più belle della cantante ) impegnate in una coreografia spettacolare, secondo le ultime indiscrezioni. La copertina di “Rain on me” si ispira ad una locandina di un film degli anni 90 dove una Lady Gaga ( FOTO ) extraterrestre giace in una grotta con Ariana Grande presente all'ingresso. La canzone è stata prodotta da BURNS, Lady Gaga, BloodPop e Ryan Tedder, testo e musica sono di Savan Kotecha, Max Martin, Ariana Grande e Lady Gaga.

La stessa artista aveva raccontato, inizialmente senza svelare l'identità di Ariana Grande, di aver lavorato con una collega che, come lei, era stata colpita da diverse esperienze traumatiche nell'arco della vita. ( Il messaggio di Ariana Grande in ricordo di Manchester ). Lady Gaga ha dichiarato: "Mi sono seduta con lei e abbiamo parlato delle nostre vita. Si tratta di due donne che hanno una conversazione sul come andare avanti e come essere grate di quello che si sta facendo", ha aggiunto sempre in merito alla canzone.

"Rain on me" è il nuovo singolo di Lady Gaga ( le canzoni più famose ) in collaborazione con Ariana Grande . Si tratta del secondo brano estratto da "Chromatica", nuovo album dell'artista vincitrice del premio Oscar per la canzone "Shallow". Un duetto attesissimo dai fan e che ha rappresentato per le due artiste un processo bellissimo e curativo. Lady Gaga ha confessato in alcune recenti interviste che entrambe si sono commosse durante la lavorazione di " Rain on me ".

IL TESTO DI "RAIN ON ME"

I didn't ask for a free ride

I only asked you to show me a real good time

I never asked for the rainfall

At least I showed up, you showed me nothing at all

It's coming down on me

Water like misery

It's coming down on me

I'm ready, rain on me

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me

Rain on me

Mmm, oh yeah, baby

Rain on me

Livin' in a world where no one's innocent

Oh, but at least we try, mmm

Gotta live my truth, not keep it bottled in

So I don't lose my mind, baby, yeah

I can feel it on my skin (It's comin' down on me)

Teardrops on my face (Water like misery)

Let it wash away my sins (It's coming down on me)

Let it wash away, yeah

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain (Rain) on (On) me

Rain on me

Rain on me

Oh yeah, yeah

Rain on me, ooh yeah

Rain on me

Rain on me, ooh

Hands up to the sky

I'll be your galaxy

I'm about to fly

Rain on me, tsunami

Hands up to the sky

I'll be your galaxy

I'm about to fly

Rain on me (Rain on me)

I'd rather be dry, but at least I'm alive (Rain on me)

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain (Rain on me)

I'd rather be dry, but at least I'm alive (At least I'm alive)

Rain on me, rain, rain (Rain on me, babe)

Rain on me (Rain on me)

I hear the thunder comin' down

Won't you rain on me?

Eh, eh, yeah (Rain on, woo)

I hear the thunder comin' down

Won't you rain on me? (Me)

Eh, eh, yeah

Rain on me.