Ariana Grande, il commovente messaggio in ricordo di Manchester

A tre anni dall’attentato di Manchester, Ariana Grande pubblica un commovente messaggio per i fan

Ariana Grande ha condiviso un toccante messaggio su Instagram per ricordare l'attentato alla Manchester Arena avvenuto il 22 maggio 2017 durante il suo concerto. La cantante 26enne ha scelto una story per ricordare il tragico evento e ha scritto: "Voglio prendermi un momento per riconoscere e mandare tutto il mio amore a tutti quelli che si sentono tristi e sentono un senso di pesantezza pensando all’anniversario che sta per arrivare questa settimana. Non c’è un giorno che passi senza che questo abbia effetto su di voi e su tutti noi. Penserò a voi tutta la settimana e tutto il weekend. Il mio cuore, i miei pensieri e preghiere sono con voi sempre”.

Sono trascorsi tre anni da quando l'attacco suicida di Salman Abedi provocò la morte di 23 persone e il ferimento di altri 139 presenti al concerto di Ariana Grande. La cantante è ritornata in città ad agosto per esibirsi all'evento Manchester Pride al Mayfield Depot, a poca distanza dalla Manchester Arena. Emozionata e acclamata da tutti i fan presenti all'evento di beneficenza per supportare le famiglie delle vittime dell'attentato, la cantante ha affascinato il pubblico con una versione acustica della canzone "One Last Time", che ha ripubblicato per contribuire ulteriormente a raccogliere fondi. "Manchester occupa un posto molto speciale nel mio cuore, - aveva detto Ariana Grande (qui le foto più belle della cantante) - sono felice di essere con voi". Il nervosismo ha giocato molto nel discorso della star, che ha aggiunto: "Avevo molte più cose da dire ma sono sopraffatta, grazie". Nel giugno 2017 aveva invece partecipato a "One Love", il concerto di beneficenza per la città di Manchester. Lo spettacolo raccolse più di 17 milioni di sterline e vide la partecipazione di star come Coldplay, Katy Perry, Liam Gallagher, Justin Bieber e Robbie Williams.