REUNION DEI TAKE THAT IL 29 MAGGIO A 8 anni di distanza dall’ultima esibizione al Fenway Park di Boston, Bruce Springsteen ( CANZONI – CURIOSITA ’) tornerà a suonare nella stadio di baseball più antico degli Stati Uniti. Un evento solo virtuale a causa dell’emergenza Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ) e che vedrà il Boss collegarsi il prossimo 29 maggio da remoto con i Dropkick Murphys , gruppo celtic punk che a partire dalle 18 sarà protagonista di uno show sul prato dello stadio. L’evento è il Live Streaming Outta Fenway e si potrà assistere tramite le pagine Facebook, YouTube, Twitter e Twitch della band. Ken Casey, uno dei cantanti di Dropkick Murphys, ha parlato alla stampa dell’evento che rappresenta una spinta importante in questo periodo. Un modo per riempire almeno virtualmente il Fenway Park in assenza di concerti di musica dal vivo e delle partite dei Boston Red Sox, la squadra di casa.

L’evento al Fenway Park

“Penso che sia un po’ come un luogo simbolico quando si tratta di come i bostoniani pensano all’estate”, ha detto Casey. “È stato il modo migliore per far entrare tutti”. I Dropkick Murphys si sono già esibiti nello stadio ma mai ovviamente sul prato e senza pubblico. Avere Springsteen come protagonista di questo spettacolo è un ulteriore vantaggio, da sempre grande ammiratore della band e del loro lavoro. I Dropkick Murphys sono stati impegnati anche nel giorno di San Patrizio proponendo uno spettacolo dal vivo che ha raccolto circa 10 milioni di persone sintonizzate e che ha suscitato l’interesse della stampa internazionale. È stato il primo caso di concerto in streaming a riscuotere un successo tale da vedere questa possibilità come il nuovo modello di business per la musica dal vivo nell’era del coronavirus. Lo stesso Ken Casey ha dichiarato: “Penso che ci vorrà molto tempo prima che una band come noi possa esibirsi con il pubblico. Per noi ora è importante essere in grado di offrire qualcosa che sia il più vicino possibile a un concerto”.

La collaborazione tra Dropkick Murphys e Bruce Springsteen

Il concerto dei Dropkick Murphys con la partecipazione straordinaria di Bruce Springsteen raccoglierà fondi per più organizzazioni benefiche tra i quali Boston Resilience Fund, Feeding America e Habitat for Humanity e Greater Boston. Il Boss affiancherà il gruppo in due canzoni. La collaborazione con il gruppo celtic punk è nata nel 2011 con la registrazione della cover di "Peg O' my heart" e due anni dopo con il brano "Rose tattoo" inserito in un Ep per raccogliere fondi da destinare alle vittime dell'attentato terroristico della maratona di Boston. Poche settimane fa Bruce Springsteen è stato il protagonista di “Jersey 4 Jersey”, maratona benefica online per raccogliere donazioni per il New Jersey Pandemic Relief Fund. Per sostenere la propria terra si è esibito con la moglie Patti Scialfa in un live organizzato a casa sua. La coppia ha eseguito “Land Of Hope And Dreams” e “Jersey Girl”, canzone scritta nel 1980 da Tom Waits e che Bruce Springsteen ha deciso di dedicare alla moglie.