Nel 2020 il Primavera Sound avrebbe dovuto festeggiare un importante traguardo: il ventesimo anniversario del festival. Una ricorrenza per cui quest’anno non si potrà gioire insieme sotto palco, guardando uno dei tanti meravigliosi concerti in scena al Parc del Fòrum di Barcellona. L’edizione 2020 del Primavera Sound è stata cancellata, non senza aver provato a salvare l’intero evento con posticipi che purtroppo non sono bastati ad arginare l’emergenza Coronavirus tuttora in corso. Il tanto amato festival spagnolo tornerà nel 2021 con le stesse intenzioni: festeggiare ballando e cantando con artisti di tutto il mondo, ancora più forte.

Il 20° anniversario del Primavera Sound si festeggerà nel 2021

Il Primavera Sound ha comunicato, tramite i suoi canali ufficiali, la decisione più difficile nella storia del festival: «Alla fine non potremo celebrare il 20° anniversario del Primavera Sound nel 2020, come ci sarebbe piaciuto fare. E non sarà per mancanza di tentativi». Lo scorso 28 marzo, infatti, l’organizzazione aveva annunciato il rinvio dell’evento al mese di agosto (dal 26 al 30). Oltre due mesi e mezzo di posticipo rispetto alle date iniziali (dal 3 al 7 giugno) che non sono bastati ad arginare i rischi collegati al diffondersi del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). «Con l’evoluzione di questa crisi sanitaria senza precedenti e facendo i conti con l’incertezza riguardo l’allentamento delle misure restrittive per i festival, ci troviamo obbligati a posticipare la prossima edizione del Primavera Sound Barcellona, per ragioni di forza maggiore, fino al prossimo anno: dal 2 al 6 giugno 2021», questa la decisione presa a malincuore dagli organizzatori del Primavera Sound.

Informazioni utili sui biglietti già acquistati e aggiornamenti sulla lineup 2021

Tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto per l’edizione 2020 del festival ora si trovano davanti a due opzioni: conservare il ticket per l’edizione 2021 o richiedere il rimborso. Tutti i biglietti già acquistati, infatti, resteranno validi per il Primavera Sound Barcellona 2021, con l’aggiunta di speciali benefit e ricompense per tutti coloro che decideranno di tenere il proprio titolo d’ingresso dimostrando la propria fiducia al festival. In alternativa, sarà possibile chiedere un rimborso a partire da mercoledì 3 giugno, data in cui l’edizione di quest’anno avrebbe dovuto iniziare. Tutti i possessori dei biglietti saranno contattati dall’organizzazione del Primavera Sound per i dettagli del procedimento. Sempre il prossimo 3 giugno sarà la giornata d’annuncio dei primi artisti in lineup per il Primavera Sound 2021. Il programma del prossimo anno resterà comunque una celebrazione dei primi vent’anni del festival: «Non importa quando accadrà: questo sarà il nostro anniversario e vogliamo festeggiarlo con tutti quelli che sarebbero venuti quest’anno». Per quanto riguarda l’edizione portoghese, il NOS Primavera Sound di Porto, non sono ancora arrivati annunci ufficiali. In tutta probabilità al festival toccherà la stessa sorte del fratello catalano, andando incontro a un posticipo annuale. Ricordiamo che il Nos Primavera Sound Porto 2020, inizialmente in programma dall’11 al 13 giugno, è già stato rinviato a fine estate, dal 3 al 5 settembre 2020.