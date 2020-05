Katy Perry, il nuovo singolo è "Daisies"

Si chiamerà “Daisies” il nuovo singolo di Katy Perry. La cantante statunitense, nominata per tredici volte ai Grammy, ha annunciato sui suoi social che contano oltre 300 milioni di followers l’arrivo del nuovo brano. “Daisies” sarà pubblicato il 15 maggio ed è il primo estratto dall’atteso sesto disco in studio di Katy Perry. La cantante ha scritto su Instagram: “La musica deve continuare” e già precedentemente aveva svelato degli indizi sulle margherite (daisies in inglese) che lasciavano presagire novità discografiche. La canzone è stata scritta dalla stessa Katy Perry con Jon Bellion e Jacon Kashner ed è stata prodotta da The Monsters & Strangerz. “Daisies” arriva a due anni di distanza dall’ultimo album “Witness” che non ha ottenuto il successo sperato e soprattutto da una lunga serie di singoli promozionali che però non hanno mai preannunciato album in arrivo. Negli ultimi mesi Katy Perry ha pubblicato “Never Really Over”, “Small Talk”, “Harleys in Hawaii” e “Never Worn White”.

Le margherite nella vita di Katy Perry

Si tratta quindi di una nuova era per l’artista che aveva parlato di margherite in un post precedente. Inoltre questi fiori hanno un significato profondo nella sua vita perché il fidanzato Orlando Bloom ha chiesto la sua mano a San Valentino con un anello di fidanzamento a forma di margherita dal valore di 5 milioni di dollari. La coppia inoltre festeggerà quest’estate l’arrivo di una bambina “Diciamo solo che sarà un’estate piena zeppa”, ha rivelato Katy Perry su Instagram per annunciare la sua gravidanza. “Sapevo che avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di parlarvi”. “Quest'estate mi accadranno un bel po' di cose”, ha affermato Katy: nuova musica e un parto. “Sono entusiasta” ha detto “Siamo eccitati e felici ed è probabilmente il segreto più lungo che abbia mai dovuto mantenere. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese”.