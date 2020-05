Felpa azzurra e barba lunga, Fiorello ha dato ancora una volta spettacolo. Chiuso in casa per via dell’emergenza sanitaria ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ), il celebre comico e conduttore ha voluto parlare del prossimo Sanremo, che andrà in scena nel febbraio 2021 e che (probabilmente) vedrà ancora una volta Amadeus alla conduzione.

La quarantena di Fiorello

Durante questa quarantena, Fiorello ha più volte commentato i fatti d’attualità. E s’è reso protagonista di dichiarazioni tra il serio e il faceto. Ha fatto degli apprezzamenti su Twitter a De Luca (il Presidente della Regione Campania), ha chiesto a Flavia Pennetta di tornare a giocare in una diretta social. E s’è fatto portavoce degli over 60.

“Ma alla fine i 60enni? Io mi faccio l’autocertificazione per andare a trovare me stesso!” ha twittato dopo la conferenza del premier Conte. «Io comunque un’uscitina fino al 15 maggio me la farò. Con la mascherina, con lo scafandro, con il passamontagna, con la muta, con la boccia del pesce rosso: ci levo il pesce, l’acqua e poi me la metto in testa. Pensavamo di essere ancora giovani, ma non è così, entriamo nella cerchia degli anziani a rischio. Mi rivolgo a Ligabue, anche tu non puoi uscire, sappilo. Pensa a Baglioni o Venditti, questi proprio finiti, rinchiusi. Insomma, io rimarrò in casa», ha scherzato. Con l’ironia che da sempre lo distingue.